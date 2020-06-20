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Huzurevleri Babalar Günü'nde 'dijital' ziyarete açık olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Huzurevlerimiz, Babalar Günü'nde de dijital ziyarete açık olacak." bilgisini paylaştı.
Huzurevleri Babalar Günü'nde 'dijital' ziyarete açık olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında normalleşme adımları kapsamında geçen hafta yeni tedbirlerin açıklandığını anımsattı. 

Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan sakinlerin hizmet aldığına işaret eden Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizin hepsi bizlere emanet. Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar Günü'nde de dijital ziyarete açık olacak." ifadesini kullandı.

Selçuk, huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini belirterek virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de bildirdi.

"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları son derece önemli." mesajı veren Bakan Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini kaydetti.

"81 ilde şehit babaları ziyaret edilecek"
Öte yandan, Babalar Günü'nde şehit babalarını yalnız bırakmayacak Bakanlık il müdürlüğü ekipleri 81 ilde şehit babalarını ziyaret edecek.

Ramazan Bayramı'nda Bakanlık çalışanları tarafından 81 ilde, 35 bin 332 şehit ailesi ve gazi ziyaret edilmiş, Anneler Günü'nde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 8 bin 396 şehit annesinin tamamına telefonla ulaşılmıştı.

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