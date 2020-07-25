Huzurevlerinde kalan yaşlı ve engellilere 7 gün yakınlarını ziyaret imkanı sunuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, normalleşme süreci kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlara 7 gün yakınlarını ziyaret edebilme imkanı tanıdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde engelli ve yaşlı vatandaşların kaldığı resmi, özel ve belediyelere ait kuruluşlarda yeni normalleşme adımlarını uygulama kararını aldı.