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Huzurevlerinde kalan yaşlı ve engellilere 7 gün yakınlarını ziyaret imkanı sunuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, normalleşme süreci kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlara 7 gün yakınlarını ziyaret edebilme imkanı tanıdı.
Huzurevlerinde kalan yaşlı ve engellilere 7 gün yakınlarını ziyaret imkanı sunuldu
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde engelli ve yaşlı vatandaşların kaldığı resmi, özel ve belediyelere ait kuruluşlarda yeni normalleşme adımlarını uygulama kararını aldı.
Bu kapsamda, kuruluşlarda 31 Ağustos 2020 tarihine kadar en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasına devam edilecek. Bu süreçte engelli ve yaşlıların sabit vardiya süresine uygun olarak en az 7 gün izin kullanabilmeleri sağlanacak.
İzin kullanan engelli ve yaşlı vatandaşlar, tekrar kuruluşa giriş yapmadan önce Kovid-19 testlerine alınacak.
Ayrıca, izinden dönen kişiler en az kuruluşlarda oluşturulan sosyal izolasyon katı ya da odasında bir hafta misafir edilecek. Bu sürenin bitiminde normal katlara geçiş yapılacak.
Bakanlık, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarının tamamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı mart ayından itibaren ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine, düzenli ateş ve sağlık takibinden dezenfeksiyona kadar pek çok önlemi devreye almıştı.
Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde de 15 Haziran'dan itibaren ilk adımlar atılmış, kuruluşlarda kısmi esnetmeler hayata geçirilmişti. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla gündüz yaşam merkezleri tekrar hizmete açılmıştı.
Kaynak: Haber Kaynağı
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