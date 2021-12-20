Hz. Ömer Hışmı mı, Hz. Osman Sevecenliği mi?

Hz. Osman, "Ne bu şiddet bu celâl, yolun yanlış Ya Ömer!" demedi Hz. Ömer'e… Hz. Ömer, "Senin bu yaptığına miskinlik derler ey Osman, senin bu yufka yürekliliğinle hallaç pamuğu gibi dağıtırlar bizi!" demedi Hz. Osman'a… Biri kaya gibi sert, diğeri ipek gibi nazenin ve yumuşaktı. Ancak ikisi de Hak yol üzereydi, ikisi de lazımdı. Biri diğerine "Bize senin gibisi gerekmez!" demedi. Bugün bizdeki Ömerler, Osmanları zelilce pısırıklık; Osmanlar da Ömerleri ahmakça gaddarlıkla suçluyor. Hayır! Bize ikisi de lazım. Münafıkların tir tir titreyerek karşısında korkudan kekelediği Hz. Ömer'in demir yumruğu da lazım; ağzından ekmeğini kölesi alsa, ona şefkatle gülümseyecek kadar halim selim olan Hz. Osman'ın pamuk gibi yumuşaklığı da lazım. Varın siz araftaki kitleye Hz. Osman'ın cana yakınlığıyla yaklaşıp tebliğ edin dostlar. Lakin izin verin; biz de zalim ve küffarın leş cüsselerini Hz. Ömer'in çelik gürzüyle paramparça edelim! Bize Hz. Ömer hışmı da gerek, Hz. Osman sevecenliği de. Bırakalım gayrı usülleri dövüştürmeyi. Biz buradan kıralım zincirleri, siz oradan. Tahkim edelim tüm cepheleri, çift koldan…

Hz. Osman'ınki de, Hz. Ömer'inki de ‘Sirac-ı Râh-ı Hidayet’ olan Efendimiz’in makbulüydü. O mülayim Hz. Osman'ı Hayber günü görseydik, küffara karşı heybetinden yüreğimiz hoplardı. Haşmetiyle dişleri zangır zangır titreten Hz. Ömer'i yaşlı ve aç bir teyze karşısında görseydik, sakalları ıslanana kadar sarsıla sarsıla ağlayan koca halifenin yumuşaklığı içimizi eritirdi. Zira ne Osman olmak zavallı bir pısırıklık, ne de Ömer olmak sadist bir gaddarlıktı…

Hâşâ. Radıyallahuanhüm.