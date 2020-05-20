İbadete açılacak camilerin kriterleri belirlendi

29 Mayıs'taki Cuma namazıyla birlikte belirli şartları karşılayan camiler ibadete yeniden açılacak. İlk etapta toplu ibadete açılacak camilerin listesi açıklandı mı? Camilerde ne gibi önlemler alınacak? Tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan camilerin birçoğu 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak. İlk etapta 29 Mayıs'taki Cuma namazıyla birlikte Valilik ve müftülüklerin toplu ibadete uygun bulduğu camilerde uzun sürenin ardından namaz kılınabilecek.

“Ankara’da hangi camilerde namaz kılınabilecek? İbadete açılması için ne gibi şartlar aranıyor? İbadete açılacak camilerde ne gibi koronavirüs tedbirleri alınacak?” soruları vatandaşlarca araştırılıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.

Edinilen bilgilere göre, ibadete açılacak camilerde bir süre sadece Cuma namazı ve öğle namazı kılınacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında namazlar caminin iç mekanında değil, sadece açık havadaki cami avlusunda ya da bahçesinde eda edilebilecek. Bu nedenle ilk olarak avlusu veya bahçesi bulunan geniş camiler toplu ibadete açık olacak. Toplu ibadete açılacak camilerde sosyal mesafe kuralına da azami şekilde dikkat edilecek. Namaz öncesi dezenfekte işlemleri yapılacak. Camiye gelenlerin maske takması zorunlu olacak.

Avlusu veya bahçesi bulunmayan camiler, önlem amaçlı ibadete bir süre daha kapalı kalacak.

Hangi camilerin ilk etapta ibadete açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak büyük açık avluya ve bahçeye sahip camilerin ilk etapta ibadete açılacağı konuşuluyor.

Ankara’da büyük açık avluya sahip ve merkezi konumdaki Kocatepe Cami, Hacı Bayram Veli Cami, Ahmet Hamdi Akseki Cami, Melike Hatun Cami, Maltepe Cami’lerinin bu Cuma günü ibadete açılması bekleniyor.

3 binden fazla cami ve mescide sahip Ankara’da ilk etapta sınırlı sayıda caminin ibadete açılacağı görüşü hakim.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA