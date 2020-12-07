İbadethaneler dezenfekte edildi

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki 159 cami ve Kur’an kurslarında dezenfeksiyon çalışmasına devam ediyor.

Kızılcahamam’da koronavirüs ile mücadele kapsamında cami ve Kur'an kurslarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam sürüyor. Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 159 cami ve Kur'an kursunda yürüttükleri dezenfeksiyon çalışmaları ile vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şekilde yerine getirmelerini sağlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. ilçe genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz dedi.