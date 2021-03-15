İbadethaneler gül kokuyor

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 300 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘İbadethanelerimiz, camilerimiz, mescitlerimiz gül kokacak dedik ve rutin temizlik çalışmalarımızın ardından kutsal mekânlarımızı sevgili Peygamber Efendimizin (S.A.V) de kokusu olan gül suyuyla gül suyuyla bezedik.” dedi.

Cami ve mescitlerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşlar daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı buluyorlar. Keçiören Belediyesi ekiplerince sürdürülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda bazı ibadethanelerde de tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

YIL BOYU RUTİN TEMİZLİK

İbadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca rutin olarak temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, mescit ve cemevlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” İfadelerini kullandı.