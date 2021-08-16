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İbadethanelere Yenileme

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin iki farklı noktasında zamana yenik düşen ve yıpranan camii ve cemevini yeniliyor. 
İbadethanelere Yenileme

Hazırlanan projelerle Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi ve Macun Mahallesi’ndebulunan Hacı Ziya Yaman Merkez Camii yakın zamanda yıkılarak yeniden yapılacak.

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“Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi eşit yurttaşlıktır”

Yenimahalle ilçesinde her kesimden vatandaşın ikamet ettiğini ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, “Bölgemizde yaşayan hemşerilerimizin ırkına, dinine, mezhebine ve siyasi düşüncesine bakmadan herkesi kucaklamayı hedefledik. Bu anlayışımızı da bir kez daha göstererek ihtiyaç duyulan bir camii ve bir cemevini aynı gün ihaleye çıktık. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi eşit yurttaşlıktır. Eşit davrandığınız zaman insanların size olan güveni, saygısı artar. Ben Yenimahalle’de bunu yapıyorum. İhtiyaç nerede ise yerel yönetim olarak orada olmayı, belediye imkanlarını hemşerilerimiz için seferber etmeyi görev edindik. Güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden bugünü kurtarmayı değil gelecek nesilleri de düşünerek dev eserlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

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İnşaatlar start almak için gün sayıyor

3 bin 587 m2 arsa üzerine konumlandırılacak olan Pir Sultan Abdal Cemeviinşaat alanı 2 bin m2 olacak. Tesis, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşurken, içerisindetoplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler, kütüphane, idare hazırlık odaları ve teknik hacimler bulunacak.
2 bin 269 m2 arsa alanı olan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camii inşaat alanı ise 1131,65m2 olacak. Cami bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak. Cami yanında da taziye evi verevak alanıyer alacak.

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