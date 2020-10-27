İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 10 gün ücretsiz olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirttiği paylaşımda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın açılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 10 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

İmamoğlu, hastalığını duyurduğu cumartesi gününden bu yana yaptığı ilk Twitter paylaşımında sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Mesajında, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşlerinin ardından yarın hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanede olmam nedeniyle açılış törenimizi erteledik. 28 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarım daha önce iki günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı ama düşündüm, bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Bu hattın yapımında emeği geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum."