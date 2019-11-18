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İBB duyurdu: Tüm seferler iptal

İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı.
İBB duyurdu: Tüm seferler iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi. 

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor. 

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. 

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.  

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi. 

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.

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