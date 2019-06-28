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İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı istifa ettiğini duyurdu
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifa etti

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hayri Baraçlı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Karalı, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Adil Karaaslan'ın imzasının bulunduğu açıklamada, "İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübemizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" denildi.

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