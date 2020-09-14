  • BIST 1.108
  • Altın 471,981
  • Dolar 7,4765
  • Euro 8,8846
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde işten çıkartılan 20 kişilik grup, yarın CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmak üzere Ankara'ya gidecek.
İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB)  bağlı şirketlerde işten çıkartılan bir grup işçi, yarın CHP Genel Merkezi önünde yapacakları eylem öncesi meclis toplantılarının gerçekleştirildiği Avrasya Gösteri Merkezi önünde toplandı. 

Grup adına açıklamada bulunan işçilerden Samet Gümüş, İBB yönetimi tarafından son bir yıl içerisinde 11 bin 732 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

Seçim öncesi kimseyi işten çıkarmama sözü verildiğini dile getiren Gümüş, "Emek, hak, adalet kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Haklı mıyız, değil miyiz elbette yargı karar verecek. Ne yapmış olabilir ki bu 11 bin 732 kişi de iş akitleri feshedildi? Böyle bir dönemde ailesine ekmek götürmekten başka derdi olmayan bu insanların büyük kısmı yargı kararıyla işlerine iade edilecek. Hatta olmaya başladı. Ne gerek var emekçinin hayatını alt üst etmeye?" diye konuştu.

Bir an önce işlerine dönerek İstanbullulara yeniden hizmet etmek istediklerini ifade eden Gümüş, siyasi liderlerden mücadelelerine destek vermelerini istedi.

Gümüş, grup üyelerinin bu gece Ankara'ya gideceğini ve yarın sabah CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Abuhulia’yı kabul etti14 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
  • İBB meclis toplantısı öncesi protesto14 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
  • Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:41
  • Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
  • Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
  • Erzincan Valisi sokağa indi, 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyardı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:39
  • Bakan Akar: BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanındayız14 Eylül 2020 Pazartesi 16:28
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi14 Eylül 2020 Pazartesi 16:27
  • İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek14 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
  • Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusu14 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti