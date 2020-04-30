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İBB Meclisi, ''olağanüstü'' toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, gelecek hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde "olağanüstü" toplanacak.
İBB Meclisi, ''olağanüstü'' toplanacak

İBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelgeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada İBB'nin yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliğine başvuru yaptığı, Valiliğin uygun bulduğu toplantının gelecek hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.  

Toplantı gününün ve gündeminin yarın belirlenmesi bekleniyor. 

YENİKAPI AVRASYA GÖSTERİ MERKEZİNDE KORORONAVİRÜS TEDBİRLERİ  

Açıklamaya göre Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde oturumun yapılacağı salon komple dezenfekte edilecek. Gösteri Merkezinin girişi için ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak. Meclis üyeleri ve basın mensupları için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak. 

Toplantı salonu girişinde el dezenfektanlarının bulundurulacak. Katılan üye ve görevlilere kişisel koruyucu ekipman olarak maske ve eldiven dağıtılacak. Girişte termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak. Gösteri merkezinde yeterli sayıda sağlık ekibi ve acil yardım ambulansları hazır bulundurulacak. Alanın gerekli güvenlik tedbirleri, canlı yayın için ses ve görüntü sistemleri sağlanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ni salgın nedeniyle sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanma yetkisi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

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