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İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2020 Yılı Faaliyet Raporu ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi.
İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

İBB Meclisi Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

İBB’nin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, yoksullukla mücadele için 1,2 milyar lira destekle 1,6 milyon haneye yardımda bulunduklarını söyledi.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda raporla ilgili partisinin görüşlerini dile getiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin yeni kaynak üretemediği gibi mevcut kaynakları da verimli ve etkin kullanamadığını anlattı.

Göksu, "2020'de toplam bütçenin yüzde 26'sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri halde, sadece yüzde 9'unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde 29'du. Bütçenin yüzde 71'i merkezi idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretti. İstanbul'un mali kaynaklarını üç kat düşüren bir yönetime başarılı diyebilir miyiz? 28 yıl sonra İstanbul Belediyesi 1 kuruş dahi borçlanamayacak hale geldi. Hayırlı olsun İstanbul'da yeni bir Nurettin Sözen dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oylama sonuçları açıklandı. Mecliste 121 kabul oyuna karşın 164 ret oyu verilirken belediye kanununa göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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