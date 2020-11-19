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İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2021 yılı bütçe görüşmeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.
İBB Meclisi'nde bütçe görüşmesi

2021 yılı bütçesini açıklayan İmamoğlu, "2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir. Önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacağız" dedi. 

İBB Meclisi'nin 2021 yılı bütçe görüşmeleri bugün, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda Ekrem İmamoğlu,  '2021 yılı İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'ni sundu. İBB'nin 2021 yılı yatırım bütçesi, 11,1 milyar olarak açıklandı. 
 

"TOPLAM BÜTÇEMİZ, 75,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK"

2021 yılı bütçesini, İstanbulluların, beklenti ve taleplerini dikkate alarak hazırladıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır. 2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir. Önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacağız. Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır" dedi.



"11,1 MİLYAR LİRA CİVARINDA NET YATIRIM YAPACAĞIZ"

Önümüzdeki sene 11,1 milyar lira civarında yapılacak yatırımın nasıl değerlendirileceğini ise İmamoğlu, şu sözlerle anlattı: 

"Bu tutarın 6,5 milyar lirası ulaşıma, 2,3 milyar lirası çevre yatırımlarına, 1,2 milyar lirası afet yönetimi ve kentsel dönüşüme, 1 milyar lirası ise sağlık ve sosyal hizmetler ile kültürel faaliyetlere ayrılmıştır. İBB için planlanan 11,1 milyar liralık yatırıma ilave olarak; 3,9 milyar lira İSKİ, 1,6 milyar lira İETT ve 1,3 milyar lira iştirak şirketleri olmak üzere, konsolide yatırımlarımızın toplamı 18 milyar liraya ulaşacaktır"

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