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İBB Meclisi'nde parktaki gezici kütüphanenin kaldırılması tartışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) "500 İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz" adlı etkinlik otobüsü Zeytinburnu'nda, Dr. Ziya Gün parkında izinsiz olarak etkinlik düzenlediği gerekçesiyle Zeytinburnu Zabıta ekipleri tarafından alandan çıkartıldı
İBB Meclisi'nde parktaki gezici kütüphanenin kaldırılması tartışması

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bugün toplanan İBB Meclisi'nde konu hakkında söz alarak, "Otobüsün girdiği yer, kesinlikle herhangi bir aracın girebileceği bir park değildir. Burası Dr. Ziya Gün Parkı'dır. Otobüs kaldırımların üstünden ve kauçuk yürüyüş parkurunun da üstünden geçerek hızlıca sergiyi kurmuşlar. Yazışma yok, tarih, saat, yer ve etkinlik yok, apar topar geldiler. Oraya herhangi bir aracın girmesi söz konusu değil. Park olduğu tarihten bu yana oraya herhangi bir araç girmedi" ifadelerini kullandı.

 

"ACISINI BAŞKA YOLLARLA ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR" 

Arısoy, "Fakat biz asıl derdin, Pazartesi günü burada gündeme getirdiğim CHP'li üyelerinin hiçbirinin cevabını veremediği mesele olduğunu biliyoruz. Çocuklarla ilgili biz, her şeyi yapıyoruz. Tabi ki, İBB'de yapmalıdır. Ama ne olursunuz bunu yapmadan önce bize bir sormalıdır. Oradaki zararla ilgili video kayıtlarını isterseniz paylaşırız. Dert çocuklar değildir. Bütün dert şudur, pazartesi günü anlattığım, tahsisli olarak, Zeytinburnu Belediyesi'nin kurulduğu bu güne kadar 31 yıl başkanlık binası, 3 yıl restorasyon, 3 yıldır da kültür merkezi olarak kullandığımız Kazlıçeşme Sanat'a, İBB'nin son 5 yıl geriye gidebilerek 22 milyon Türk lirası ecrimisili çıkartmasının acısını başka yollarla çıkartmaya çalışıyor" dedi.

  

"KÜTÜPHANE GÖNDERMESİNDEN SON DERECE MEMNUN OLURUZ" 

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın, 'bu konuya çocukları karıştırmayalım' sözlerine Arısoy "İBB aracı otobüsün parka giremeyeceği bir yere girmiştir. Ve etkinliğin en başından müdahale edilmiştir. 7 tane bilgi evimizde çocuk kütüphanesi var. İBB'ninde çocuklarımıza kütüphane göndermesinden son derece memnun oluruz. Daha uygun alanları bizde önerebiliriz. Yapmayın derdiniz çocukların kitap okuması değil" şeklinde konuştu.

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