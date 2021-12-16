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İBB Meclisi'nde Türkan Saylan tartışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşiminde Türkan Saylan'ın isminin sokağa verilmemesi tartışmalara yol açtı.
İBB Meclisi'nde Türkan Saylan tartışması

İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav tarafından Türkan Saylan'ın isminin bir yıldır bekletilerek bir sokağa verilmemesi gündeme getirildi. Cirav, bunun nedenini sordu. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Cirav'a verdiği yanıt tartışmalara neden oldu. Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul ise konunun polemiğe dönüşmemesi uyarısında bulunarak oturumu kapattı. 


 

"TÜRKAN SAYLAN'IN ADI NEDEN BİR YILDIR SOKAĞA VERİLMİYOR?"

İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav, "Ben merak ediyorum, bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor bekletiliyor. Polemik yapmadan söylemek istiyorum. Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda cevap bekliyorum" dedi. 


 

"AK PARTİ BURADA OLDUĞU SÜRECE TÜRKAN SAYLAN'IN İSMİ BİR YERDE YAŞATILMAYACAK"

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Saylan'ın toplumun ortak değerlerini böldüğünü öne sürerek "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" diye konuştu.



"BU KARAR SİYASİDİR"

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Gökkuş'a cevap vererek, "Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiğinin itirafını kulaklarımızla duymuş olduk. Bunlar FETÖ'cülerin sözleridir. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attılar. Bu karar siyasidir. Siyasi düşüncelerine uymadıkları için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar" dedi. Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul ise konunun polemiğe dönüşmemesi uyarısında bulunarak, "Bunun FETÖ ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

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