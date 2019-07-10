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İBB saat verip uyardı: 18.00'den sonra...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB, Saat 18.00'den sonra Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde fırtına ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor.
İBB saat verip uyardı: 18.00'den sonra...

İBB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli bugün Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdi. İstanbul, güne Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların saat 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, Perşembe sabah (05.00) saatlerinden itibaren şehir geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.  Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların; akşam saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte 4 ila 6 derece birden azalarak mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki bir haftalık periyotta 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor" 

YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI TEDBİR ALINDI

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Ekipleri; ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, şimşek ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerini teyakkuza geçirdi. Çöp, poşet vb. mazgalları kapatabilecek malzemelerin toplanması için de çalışma başlatıldı.  İBB ve İSKİ ve iştirak şirketlerinin ilgili birimleri, mesai saatleri dışında nöbetçi personel bulundurarak yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları AŞ, ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbirlerini aldı. İBB'nin bütün çalışmaları 24 saat AKOM'dan koordine edilecek.  İstanbulluların da yağış ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alması öneriliyor. Gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtınanın 11 Temmuz Perşembe akşamı İstanbul'u terk etmesi bekleniyor" 

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