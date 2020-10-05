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İBB, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tezgahların işgaliye izinlerini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki simit, kestane ve mısır tezgahlarının işgaliye izinlerini iptal etti.
İBB, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tezgahların işgaliye izinlerini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve caddede faaliyet gösteren ve Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulundu.

İBB, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi.

Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bir kısmı ise faaliyetlerine devam etti.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi ve Taksim'in Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında kaldığı hatırlatılarak, 2020 başında İstanbul genelinde amacı dışı kullanılan seyyar işgaliye izinlerinin iptal edildiği belirtildi.

İşgaliye ödemelerinin Beyoğlu Belediyesine yapılmasıyla ilgili herhangi bir yazışmaya ya da belgeye ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan tezgahların Beyoğlu Belediyesi yetki alanına çekilmesinin istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı şahıs ve firmalara birden fazla işgaliye izni verildiği ileri sürülürken, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait işgaliye ödeme makbuzlarını ibraz eden 27 tezgah sahibine işgaliye izni verildiği kaydedildi.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçe belediyesinin 25 yıldır Taksim ve İstiklal Caddesi'nde temizlikten ışıklandırmaya kadar birçok hizmeti gördüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin yetki alanıyla ilgili "ana arter" gerekçesini öne sürdüğü ifade edilen açıklamada, İBB'nin İstiklal Caddesi'nde temizlik, çöp toplama, ağaçlandırma, ışıklandırma, zabıta görev ve sorumluluklarını almadığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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