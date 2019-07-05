İBB'de görevden alma

Veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

İBB’nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut‘un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” demesiyle ve seçimden hemen önce yapılan 26 milyon liralık ihaleyle gündeme gelmişti.

Medyascope'ta yer alan haberine göre, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda ihaleleri de içeren verileri inceletmek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Karabulut ”Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem” demişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

Karabulut’un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.

Karabulut’un yerine getirilen Şeref Can Ayata ise Silivri’de CHP gençlik kollarında çalışmış, Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yükselmiş bir isim. Silivri Belediyesi’nin şirketi olan Silivri Kent Hizmetleri Ticaret A.Ş’nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.