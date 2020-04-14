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İBB'de koronavirüs vaka sayısı 471'e yükseldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyede yeni tip koronavirüs (corona virüs) tespit edilen çalışan sayısının 471'e yükseldiğini aktardı. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.
İBB'de koronavirüs vaka sayısı 471'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 471 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Kadir Kaya isimli İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, baş sağlığı diledi.

Ongun'un paylaşımında "İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471'e yükselmiştir. İSTGÜVEN'de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya'yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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