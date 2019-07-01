İBB'de Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

4 yıldır İstanbul Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kutlu

İstanbul Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yazılı bir açıklamayla görevinden istifa etti.

Kutlu istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."

Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, istifa ettiklerini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Kasım Kutlu kimdir?

1 Mart 1957'de Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Kasım KUTLU, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatında birçok üst düzey yöneticilik deneyimi bulunan KUTLU, sırasıyla; Sarıyer Belediyesi'nde Makine İkmal Müdür Yardımcılığı, Çaykur'da Bakım Onarım Müdürlüğü, Kâğıthane Belediyesi'nde Makine İkmal Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğu İSBAK A.Ş.’nin 1986 yılında kuruluş çalışmalarında da görev alan Kasım KUTLU, 1994 - 1999 yılları arasında da İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde İSBAK’ı Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında teknoloji üreten bir yapıya kavuşturdu ve Türkiye’de bu alandaki birçok ilke imza attı. 2004 yılından itibaren İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine tekrar atanmasının ardından, pazarlama birimini kurdu ve İSBAK’ı sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşu haline getirdi.

Akıllı Ulaşım Sistemleri sektöründe birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunan KUTLU, 04.09.2015 tarihinde Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Kamu deneyiminin yanı sıra özel sektörde, inşaat ve enerji alanlarında çalışmalar yapmış olan Kasım KUTLU’nun sosyal ve bölgesel derneklerde de başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Kutlu, 1 Temmuz 2019 tarihinden görevinden istifa etti.