İBB'den kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da, yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar haberinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den (İBB) uyarılar geldi.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA KAR VAR

İBB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

BOĞAZ ÇEVRESİ VE ANADOLU YAKASI'NDA BEKLENİYOR

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar; Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI

İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların, ev ve iş yerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.