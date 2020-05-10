İBB'den 'normalleşme' uyarısı!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), normalleşme sürecinin başlayacağı 11 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin vatandaşları uyardı.

İBB, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak normalleşme ile ilgili uyarılarda bulundu. Açılması tartışma konusu olan AVM ve berberlerin de faaliyete geçeceği yarın, İstanbul'da özel araç ve toplu taşıma kullanımında ciddi artış olması bekleniyor.

Normalleşme takviminde başlangıcından itibaren pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul’da özel araç kullanımı ama daha önemlisi toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış bekleniyor. İBB, toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamaların sürdüğünü anımsatarak İstanbulluları uyardı.

8 Mayıs Cuma günü toplu taşımada 1 milyon 336 bin geçişin gerçekleştiği verisini paylaşan İBB, sıkı tedbirlerin uygulandığı ve sosyal izolasyona vatandaşların riayet ettiği 20 Mart’tan itibaren en fazla toplu taşıma kullanılan gün olduğu tespitinde bulundu. Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacağını açıklayan İBB, salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle mümkün olduğunca evde kalarak herkesi sağlığını korumaya davet etti.

ALTI MADDELİK ÖNERİ

İBB, salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığını anımsattığı açıklamasında, 11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörerek şu başlıklara dikkat çekti:

“1.Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

2.Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3.Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

4.Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

5.Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

6.Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.”

NORMALLEŞME VAR TOPLU TAŞIMADA YENİ KARAR YOK

İBB, açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da İstanbul’un Türkiye’deki salgının merkezi olarak gösterildiğinin altını çizerek İBB Bilim Kurulu’nun bu konudaki görüşünü paylaştı. Kurulun 11 Mayıs’ta başlayacak serbestinin henüz erken bir açılma olduğunu kanaatini taşıdığını belirten İBB, normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenlemeye gidilmediğini vurguladı.

100 KİŞİ YERİNE 25 KİŞİ BİNEBİLECEK

İBB, halihazırda süren toplu taşıma kısıtlamaları sebebiyle otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabildiğini, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşındığını belirtti. Bu da 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, bin 600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geliyor.

Pandemiyle mücadele uygulamaları devam ettiği için Pazartesi günü duraklarda bazı yolcuların bekleme sürelerinin artabileceğini bildiren İBB, herkesi sabırla yeni ve boş araç gelene kadar beklemeye çağırdı.

"YÜZDE YÜZ KAPASİTE İLE ÇALIŞILACAK OLSA DA..."

İBB’nin açıklamasında şu noktalara da vurgu yapıldı:

“Belirtmek isteriz ki, İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yapılan yeni düzenlemeyle ticari taksilerin 3 yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; 2 metrekarelik alanda sürücü dahil 4 kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır.”

"EVDE KALARAK SAĞLAĞINIZI KORUYUN"

“Bu vesileyle Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz.”

UZMANLAR "AVM'LER EN SON AÇILMALIYDI" DİYEREK UYARDI

AVM'lerin açılmasının salgında 'ikinci bir dalga' yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlardan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, "AVM’lerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum, belki de en son açılması gereken yerler. AVM’ler hem kalabalık, hem kapalı, hem de temas ile bulaşmaya uygun alanlar. Bir şekilde sosyal hayat başlayacak ama hiçbir zaman eskisi gibi olmamalıyız. Maske takılması bir yıl olmasa bile 3-4 ay sürebilir ama bu arkadan gelecek olan dalgalarla da alakalı. Tekrardan yükselişe geçerse o zaman tekrar önlemleri artırırız. Bundan sonra her zaman için 'eskisi gibi olmayacağız' yeni bir normalimiz olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ZOR BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, "Bir yerde tabii ki önlemleri gevşetmek gerekecek. En az riskli olanlar için öncelikli yapılabilir diyorduk. Ama en riskli yerler olarak da AVM’lerin ve okulların açılması diyordum. AVM’lerin açılması gerçekten riski yüksek bir durum, onun çok sıkı takip edilmesi lazım. Çünkü kapalı yerlerin AVM’lerin şöyle bir riski var, klima ile havalandırılan yerler. Normalde sosyal mesafeyi 1.5 metre diyoruz, ama bu klimalar hava üflediği için ya da içerideki havayı sirküle ettiği için bunlar damlacıkları daha uzak mesafeye götürüyorlar. Onun için yakından izlenmeli" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEMLER 1 YIL SÜRMELİ"

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Murat Akova da, "Önlemler en az bir yıl daha devam etmeli" görüşünü savundu.