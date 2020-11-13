İBB'nin dağıttığı kitaplarından künye sayfalarının koparılması İBB Meclisinde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kültür AŞ'nin bastığı ve İBB'nin dağıttığı bazı kitapların künye sayfalarının olmadığı iddiası soru önergesiyle gündeme taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kültür AŞ'nin bastığı ve İBB'nin dağıttığı bazı kitapların künye sayfalarının olmadığı iddiası soru önergesiyle gündeme taşındı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclis Toplantısında söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür AŞ'nin bastığı ve İBB'nin kütüphanelere dağıttığı kitaplardan künyelerin koparılmasına ilişkin başkanlık makamına soru önergesi verdi.

Yapılan uygulamanın okuyucuya da saygısızlık olduğunu ifade eden Arısoy, şunları kaydetti:

"Okuyucuların kitapta kimlik bilgilerini aramayacağını düşünmek, onları hafife almak değil midir? Künye sayfalarının koparılmış olduğunu fark eden her okuyucunun hafızasında iz silelim derken kötü iz bırakan bir yönetici olarak kalma ihtimalini dikkate aldınız mı? Bu kitapları indeks, katalog ve arşive girmek ve referans göstermek atıf yapma ihtiyacı duyanların ne yapması gerektiğini düşündünüz mü? Son olarak Basın Kanunu'na göre künyeleri yok edilen her eser için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tahakkuk edeceği cezanın miktarını hesapladınız mı?"

Arısoy, daha sonra yanında getirdiği ve sayfaları koparılmış bazı kitapları meclis üyelerine gösterdi.

Önergenin, başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.