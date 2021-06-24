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İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 oranında zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet ücretleri için talep edilen yüzde 22,47'lik zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 oranında zam talebi reddedildi

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) elektronik bilet ücret tarifelerine ilişkin yüzde 22,47'lik zam teklifi gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, UKOME'de daha önce bütün zamların aralık ayında yapılması kararı aldıklarını dile getirerek, teklifin aralıkta görüşülmesini talep etti.

Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda yeni tip koronavirüs salgını döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu yapılan ayarlama aslında geçen aralıkta yapılması gereken ayarlamaydı." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Çağlar da bütün zamların aynı anda olmaması için minibüs ve taksilere yıl başında, toplu taşımaya ise temmuz ayında zam kararı aldıklarını kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da söz alarak bugünkü zam teklifinin kabul edilmesi halinde, kendi sektörlerine de zam yapılmasını talep etti.

Teklif oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan minibüs taksi, taksi dolmuş ve okul servisleri dışındaki servislerde araç yaş sınırı şartının, 1 Eylül 2021 tarihine kadar başvurulması şartıyla 6 ay süreyle aranmaması teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

UKOME'de ayrıca M9 metro hatları ile entegre otobüs hatları arasında ücretsiz aktarma yapılmasına yönelik teklif de kabul edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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