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İBB'ye yeni atama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, imar müdürlüğüne yeni atama yaptı. İBB’nin yeni imar müdürü, şehir plancısı ve şehir plancıları odası aktif üyesi Ramazan Gülten oldu.
İBB'ye yeni atama

Sadece Türkiye için değil, dünya için de son derece önemli bir kent olan İstanbul’un imar düzenlemesinde, İBB’nin en etkin birimi olan imar müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İmamoğlu, göreve geldikten 5 ay sonra İmar Müdürü’nü değiştirdi. İBB’nin yeni imar müdürü Ramazan Gülten oldu.

RAMAZAN GÜLTEN KİMDİR?

18 Temmuz 1982 doğumlu Ramazan Gülten ilk, orta ve lise öğrenimini Karaman’da tamamladı. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından özel bir firmada şehir plancısı olarak çalıştı. 2007-2008 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde, 2009- 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Gülten, 2017-2019 yılları arasında ise Çanakkale Kepez Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında ise Çanakkale İl Temsilcisi olarak görev yaptı.

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