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İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya'dan ilaç çağrısı

Gazetemize konuşan İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya, iltihaplı bağırsak hastalarının ilaç bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, “Devletimiz parasını karşılıyor; ancak ilaca ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan destek istiyoruz” dedi.  
İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya'dan ilaç çağrısı

Türkiye’de 125 bin civarında iltihaplı bağırsak hastası (ülseratif kolit crohn) bulunuyor. Sindirim sistemi veya bağırsak duvarının kronik iltihabı ve kalınlaşması sonucu oluşan bu bağırsak hastalığı yaygın olarak 20’li ve 30’lu yaşlarda görülüyor. Hastalığın kadınlarda görülme olasılığı ise erkeklere göre daha fazla. Kısa adı İBHAYD olan İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, nadir görülen bu hastalıkla mücadele eden hastaların seslerini duyurabilmek, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekebilmek ve çözüm üretebilmek için çalışıyor. 

HASTALIK ÖMÜR BOYU…

İltihaplı bağırsak hastalığıyla ilgili gazetemize bilgi veren İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya, “Bizim hastalığımızda karın ağrısı, ishal ve kanlı ishal şeklinde şikâyetler oluyor. Hastalık kronik ve ömür boyu süreceği için sürekli ilaç kullanmamız gerekiyor. Türkiye’de 125 bin civarında hastanın olduğu biliniyor. Hastalık her hastada farklı seyrediyor kimisinde ağır kimisinde hafif. Kullandığımız 5-6 çeşit ilaç türü var. Kişiye özel ilaç uygulaması yapılıyor herkese eşit dozda aynı ilaçlar kullanılmıyor. Farklı farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor” dedi. 

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EN BÜYÜK PROBLEM TUVALET

İlaç temini konusunda zorluk yaşadıklarını söyleyen Akkaya, “Hastalığımızın en büyük problemi tuvalet. Tuvaletini tutamayan ve günde 20-30 kez tuvalete çıkan hastalar var. Karın ağrısı ve kanlı ishal şikayeti bir ilaç sayesinde gideriliyor. İlaç piyasada pek fazla bulunmuyor ve pek çok hastamız tuvalet ihtiyacı nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Bu sosyal hayatımızı da etkiliyor. Türkiye’de birçok hasta derneğimize ulaşarak ilaç bulamadıklarını söylüyor. İlaçları devlet karşılıyor. Herhangi bir para vermiyoruz ancak ilaca ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Sağlık Bakanlığı’mızdan ilaçlarımız konusunda bir çalışma yapmalarını istiyoruz. Engelli raporu alınmasında kolaylık sağlanmalı. Bakanlığa hastalığımıza ilişkin hazırladığımız 17 maddelik genelgemizi sunduk. Sorunlarımızla ilgili çözüm istiyoruz” diye konuştu. 

HASTALARA ÖZEL TUVALET KARTI 

Hastaların kamusal alanlar içerisindeki tuvalet problemlerini çözmek için dernek olarak başlattıkları çalışma hakkında bilgi veren Akkaya, “'Acil tuvalet bekleyemez' kart uygulamasını başlattık. Kart şu anda İzmir’de özel bir alışveriş merkezinde deneme aşamasında. Uygulamayı Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz. Bizler tuvalet sorunu nedeniyle işlerimizden geri kalıyoruz. Söz konusu kart, tuvalet ihtiyacımızın öncelikli olduğunu belirtiyor ve müşterisi olmasan da kafelerde, restoranlarda tuvalet ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayacak” şeklinde konuştu. Türkiye'ye bu hastalığı duyurmaya çalıştıklarını aktaran Akkaya, “Hastalığa dikkat çekmek için önümüzdeki günlerde belirlediğimiz illerde çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Bu hastalığı insanlarımıza anlatacağız, farkındalık oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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