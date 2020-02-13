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İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya'dan Sağlık Bakanlığı'na ilaç çağrısı

İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya, iltihaplı bağırsak hastalarının piyasada ilaç bulamamaktan ötürü bağırsaklarını aldırmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, “Sağlık Bakanlığının ilaç çağrımızı bir an önce duymasını istiyoruz” dedi.
İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya'dan Sağlık Bakanlığı'na ilaç çağrısı

İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma (İBHAYD) Dernek Başkanı Ömür Akkaya,  iltihaplı bağırsak hastalarının piyasada ilaç bulmakta zorlandığını söyledi. İki yılı aşkındır hastaların ilaç temini noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Akkaya, “Türkiye’nin her yerinden derneğimize ulaşan hastalar ilaç bulamamaktan yakınıyor. Söz konusu ilaçlar, yurtdışından sınırlı sayıda ülkemize geliyor, bu nedenle de çok az sayıda kişi bu ilaçları alabiliyor. Eczaneye gittiğimizde ‘ilaç yok, üretilen ilaçlar yetersiz’ diyorlar. İlaç firmaları ise devletle iletişim haline geçmemiz gerektiğini söylüyor” dedi. 

İLAÇ OLMAZSA TEDAVİ YARIM KALIYOR 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de 125 bin iltihaplı bağırsak hastasının olduğunu kaydeden Akkaya, ilaç kullanamayan hastaların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu hastalık kroniktir ve ömür boyu süreceği için sürekli ilaç kullanmamız gerekiyor. İlaçlarımızı bulamadığımız için de tedavimiz de yarım kalıyor. İlaç kullanılmadığı zaman hastalarda şiddetli karın ağrısı ve kanlı ishal şikâyetleri meydana geliyor. Hastalar günde 20’den fazla tuvalete çıkmak zorunda kalıyor. Bu durum da hastalarımızın iş ve sosyal hayatlarında kesintiye yol açıyor.” 

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BAĞIRSAKTAKİ İLTİHAP ARTIYOR 

Hastaların söz konusu ilaçları kullanamadığı takdirde bağırsaktaki iltihabın çoğaldığını, bu nedenle hastaların ameliyatla bağırsaklarını aldırmak zorunda kaldığını belirten Akkaya, “İlaçlar, bağırsaktaki iltihabın azalmasına yarıyor ve hastaları ameliyattan ve kanserden koruyor. İlaç uzun süreli kullanılmadığı takdirde ise hastalığın durumuna göre kiminin kalın, kiminin ise ince bağırsağı alınıyor. Bunun için bir an önce hastaların ilaca ulaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

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BAĞIRSAĞI ALINANLARIN YAŞAM ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR 

Dernek Başkanı Akkaya, bağırsağını aldıran hastaların yaşam şartlarının biraz daha zorlaştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bağırsak alınınca vücudumuzdan bir organ eksilmiş oluyor. Ameliyat sonrası ilk 6 ay stoma torbasıyla yaşamak zorunda kalıyoruz. Bağırsak olmadığından dolayı emilim olmuyor bu yüzden de beslenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Vitamin eksikliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Bağırsağı olmayan hastaların daha özel beslenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’mızın ilaç çağrımızı bir an önce duyması gerekiyor.”  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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