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İbn-i Sina’dan virüs tasviri: ‘Küçük yaratıklar’

Özbek yapımı ‘İbn-i Sina’ filmi, İbn-i Sina’nın veba salgını üzerine verdiği eğlenceli öğütlerle gündeme geldi.
İbn-i Sina’dan virüs tasviri: ‘Küçük yaratıklar’

1957 yılında Sovyetler döneminde çekilen siyah-beyaz Özbek yapımı İbn-i Sina filminde, ünlü filozof ve hekim İbn-i Sina’nın veba salgını hakkında verdiği öğütler sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. İzleyiciler İbn-i Sina’nın filmdeki sözleriyle koronavirüs salgının dünyayı esir aldığı bu günlere bin yıl önceden ışık tuttuğunu söylüyor. İbn-i Sina filmde, yanındaki bir kişiye ‘küçük yaratıklar’ olarak tanımladığı virüslerin ellere, yüze, elbiselere her yere yapışabileceğini herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor.

Filmin bir başka sahnesinde ise, ‘giysilerin, bulaşıkların, ellerin ve yüzlerin sirkeli suyla yıkanması’ gerektiğini tavsiye eden İbn-i Sina’nın sözleri üzerine yöneticiler halka bu bilgileri aktararak veba ile savaşıyor. Filmde dikkati çeken bir diğer sahne ise İbn-i Sina’nın “Hastalık kim ondan korkmaz ise ondan korkar” sözleriyle insanlara moral vermesi, onlara temizliği tavsiye etmesi.

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