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İbo Show tartışmasına farklı bakış: TV ekranlarında dansöz hiç olmamalı

İbrahim Tatlıses’in İbo Show’da sahneye dansöz çıkarması değil, dansözün kıyafetinin tartışması konusu yapılması şaşkınlıkla karşılandı. Bu çevrelerden bir kişinin de çıkıp “TV ekranlarında dansöz hiç olmamalı” dememesi tepki topladı.
İbo Show tartışmasına farklı bakış: TV ekranlarında dansöz hiç olmamalı

Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarından İbrahim Tatlıses’in İbo Show programında sahneye dansöz çıkarması değil, dansözün kıyafetinin az mı açık çok mu açık oluşunun tartışması konusu yapılması şaşkınlıkla karşılandı. Tartışmaya katılan çevrelerden bir kişinin de çıkıp “TV ekranlarında dansöz hiç olmamalı” dememesi tepki topladı. 

İbrahim Tatlıses, yıllar sonra yeniden başladığı İbo Show adlı TV programında, eski alışkanlıklarına dönerek, Didem Kınalı adlı dansözü sahneye çıkardı. 

Tatlıses, övgüler yağdırdığı dansöz Didem Kınalı’yı reyting sonuçlarına göre her hafta programa çıkarabileceğini söyledi. Programın konukları da dansöz Didem Kınalı’yı çok başarılı bulduklarını ifade ederek, İbo Show’da her hafta görmek istediklerini belirttiler. 

BİR SÜREDİR YOKTU

Son dönemde ekranlarda dansöze rastlanmıyor, bu durum aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyordu; “buna da şükür” yorumları yapılıyordu. 

İbrahim Tatlıses, İbo Show’la birlikte dansözü ekranlara yeniden taşımış oldu. 

Ancak programda sahneye dansöz çıkarılması değil, dansözün kıyafetinin az mı açık çok mu açık oluşu tartışması konusu yapıldı.

BİR TARAF: SANSÜRLÜ VE AZ AÇIK BULDU

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde bir taraf, dansçının kıyafetinin az açık olduğu üzerinden siyaset yaparak, bunu siyasi iklime bağladı ve Hükümet’e göndermede bulundu. Onlara göre, dansöz Didem’in kıyafeti sansürlüydü! Kimi yorumculara göre ise, dansöz Didem korkusundan sadece sırt dekoltesi vermişti. Aynı çevreler, konuklardan Bülent Serttaş’ın dansözden gözünü kaçırdığı yorumunda da bulunarak, bunu da siyasi iklime bağladı. 

DİĞER TARAF: YO AZ AÇIK DEĞİLDİ, GÖZÜNÜ DE KAÇIRMADI

Karşı taraf ise "yo az açık değildi, o türkücünün bakışlarını kaçırdığı doğru değil" yollu cevap yetiştirmeye çalıştı. 

Bu garip tartışma sürerken, TV ekranlarında (az açık-çok açık) dansöz oynatılmasını eleştirenin çıkmaması dikkat çekti. 

DANSÖZ DİDEM: ORDA SANAT VAR, BANA SAYGISIZLIK YAPILDI

Bu arada, İbrahim Tatlıses’in dansözü Didem Kınalı bir açıklama yaparak, Bülent Serttaş’ın kendisini izlememesine tepki gösterdi, bunu kasıtlı yaptığını söyledi. Didem Kınalı, şunları söyledi: 

“Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent Serttaş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var.”

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Gazeteilksayfa.com

 

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