İbrahim Çolak altın madalyanın sahibi oldu

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu.

Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat'ın doğusunda savaşırken, milli birliğe ihtayacımız olan şu günlerde Almanya'dan sevindirici haber geldi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak dünya şampiyonu

İLK ALTIN MADALYA GELDİ

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.