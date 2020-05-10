Milli Mücadale yıllarında Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden olan Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı kimdir?

İbrahim Ethem Akıncı, Osmanlı Devleti'nin iskan politikasıyla Rumeli'ye yerleştirilmiş asker ve çiftçi kökenli "Tüfenkçizade" lakabıyla anılan Tüfenkçi Ali Efendi ile Naile Hanım’ın çocuğu olarak 1889 yılında S elanik'te dünyaya geldi.

İbrahim Ethem Akıncı kimdir? İbrahim Ethem Akıncı nerede doğdu?

İlk, orta ve lise eğitimini Bulgaristan'da tamamlayan İbrahim Ethem , Selanik Öğretmen Okulunda tarih ve yazı öğretmenliği görevinde bulundu. 1912 yılında Selanik Hukuk Fakültesini bitiren İbrahim Ethem, öğrencilik yıllarında Rumeli gazetesinde muhabirlik de yaptı.

Balkan Savaşlarından sonra ailesiyle Anadolu'ya göç eden İbrahim Ethem bey, Balıkesir'e yerleşti. Burada Bucak Müdürlüğü, öğretmenlik ve 1918-1920 yılları arasında serbest avukatlık yapan İbrahim Ethem bey, 20 Kasım 1920 tarihinde Demirci Kaymakamlığına atandı.

İbrahim Ethem Akıncı milli mücadelede neler yaptı?

13 Mart 1921 tarihinde Gördes Kaymakam vekilliğine atanmıştır. Parti Pehlivan ile Halil Efe ve adamlarının disiplin altına alınmalarını sağlamıştır. Kızıllar köyünün yakılması üzerine İbrahim Ethem bu birliklerin başına geçerek düşman güçlerini izlemeye başlamıştır. Bu birliklere Akıncılar ismi verilmiş ve Demirci-Gördes-Sındırgı çevresinde savaş bitene kadar düşman kovalamış, köyleri korumuş, Türk ordusuna yardımcı olmuşlardır.

İbrahim Ethem Akıncı'nın soyismini atatürk mü verdi? İbrahim Ethem Akıncı ne zaman öldü? İbrahim Ethem Akıncı'nın kabri nerede?