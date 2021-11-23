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İbrahim Kalın, Çorum'da gençlerle buluştu

ÇORUM’a gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı, Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nı ziyaret etti.
İbrahim Kalın, Çorum'da gençlerle buluştu

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gençlerle bir araya geldi. İbrahim Kalın, ‘Barbar, Modern, Medeni: Çağın Anlamı Üzerine Düşünmek’ konulu söyleşi gerçekleştirdi, daha sonra ‘Barbar-Modern Medeni’ adlı kitabı hakkında bilgi verdi. Kalın, konferansın sonunda gençlerin sorularını da cevaplandırdı. 

Konferansın ardından Çorum Belediyesi tarafından geçen ay açılışı gerçekleştirilen Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Kalın, gençlerle bir araya geldi. Kalın, obanın geçmişi yaşattığına dikkat çekerek, "Bugün güzel bir gün geçirdik. Bu güzel mekanda da sizlerle buluşmak keyif verici. Gelenek, yaşayan ve canlı bir dinamizmi, bir organizmayı ifade ediyor. Siz de ona bir şey eklediğiniz zaman geleneğe olan bir borcunuzu ödüyorsunuz. Siz o geleneği devam ettirdiğiniz zaman onun yaşayan bir öznesi oluyorsunuz, bunu yaptığınız zaman da gelenek sizi besliyor. Size istikamet kazandırıyor, bir dayanma noktası veriyor ve yürüyüşünüz içerisinde size bir yol oluyor” dedi. 

Kalın daha sonra çadırları gezerek, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yaptığı el sanatlarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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