  • BIST 103.153
  • Altın 270,348
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

İbrahim Kalın, James Jeffrey görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmesindeki detaylar belli oldu.
İbrahim Kalın, James Jeffrey görüşmesinin detayları

İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield de yer aldı. Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldiği öğrenildi. Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmalarının etraflıca görüşüldüğü kaydedildi.

ANAYASA ÇALIŞMALARINA VURGU

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi. 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin arttırılması gerektiğinin ifade edildiği belirtildi. 

ABD ZİYARETİNİN DETAYLARI

Görüşmede, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK  başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşulduğu vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksim'de o köpek yine ısırdı09 Kasım 2019 Cumartesi 12:40
  • İstanbul'da korku dolu anlar: Alev alev yandı09 Kasım 2019 Cumartesi 12:38
  • Yeniden Refah Partisi'nde ilk büyük kongre heyecanı09 Kasım 2019 Cumartesi 11:36
  • Mesut'un saldırganına 10 yıl hapis09 Kasım 2019 Cumartesi 10:50
  • Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!09 Kasım 2019 Cumartesi 10:42
  • Türkiye'de bir ilk!09 Kasım 2019 Cumartesi 09:06
  • Siyanür şüphesi09 Kasım 2019 Cumartesi 09:03
  • Bir siyanur iddiası da Antalya'da: Dört kişilik aile evde ölü bulundu09 Kasım 2019 Cumartesi 09:00
  • Resulayn kırsalında PYD/YPG’li 10 terörist yakalandı09 Kasım 2019 Cumartesi 08:58
  • İstanbul'da 10 adrese şafak baskını09 Kasım 2019 Cumartesi 08:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti