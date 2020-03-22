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İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı: Yaşlılarımızı uyaralım, kurallara uyalım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunarak, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım" dedi. 
İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı: Yaşlılarımızı uyaralım, kurallara uyalım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısının 300 bini, ölümlerin ise 13 bini aştığını kaydetti. Salgının hız kaybetmediğini, herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kalın, evde kalınması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz', 'Ben gencim, sağlıklıyım', 'Evde sıkıldık, dışarı çıkalım', 'Herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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