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İbrahim Tatlıses’li yeni korona şarkısı: 184’ü ara

Ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses’in Kal Benim İçin adlı eseri, korona virüs şarkısına çevrildi. Tatlıses'in eseri üzerine okunan yeni virüs şarkısında, korona danışma hattı olan 184 çağrısı yapılıyor. 
İbrahim Tatlıses’li yeni korona şarkısı: 184’ü ara

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisi günden güne artan korona virüsüyle ilgili bestelenen şarkı ve türkülere hergün yenileri ekleniyor. 

Tümüyle yeni olanların yanı sıra bilinen eserlerin müzikleri üzerine yeni sözler yazılarak oluşturulmuş korona şarkılarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses’in Kal Benim İçin adlı eseri, korona şarkısına çevrildi. 

İbrahim Tatlıses'in eseri üzerine okunan yeni virüs şarkısında, korona danışma hattı olan 184 çağrısı yapılıyor.

Şarkının sözleri şöyle başlıyor:

“Koronadan yana bir şüphen varsa
184’ü ara bul benim için
Öksürüğün yanında ateşin varsa 
Ayağını kır evinde kal bizim için..”

İşte o yeni korona şarkısı:

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

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