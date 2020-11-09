  • BIST 1.217
  • Altın 518,433
  • Dolar 8,2065
  • Euro 9,7616
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

İbrahimovic Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

Serie A'nın 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile 90+3. dakikada İbrahimovic'in kafa golüyle beraberliği yakaladı.
İbrahimovic Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.

Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.

İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi.

Milan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada İbrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2.

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı.

Hellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Napoli'den deplasmanda önemli galibiyet
Serie A'nın 7. haftası bugün gündüz bölümünde oynanan diğer 4 maçla tamamlandı.

Lazio, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalırken, Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Torino ile Crotone golsüz berabere kalırken, Atalanta-Inter maçı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ligin güçlü ekiplerinden Napoli ise Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek, haftayı karlı kapatan takımlardan oldu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş 'eksi'den kurtulamadı08 Kasım 2020 Pazar 11:49
  • 42. İstanbul Maratonu başladı08 Kasım 2020 Pazar 11:05
  • Fenerbahçe evinde kaybetti07 Kasım 2020 Cumartesi 22:09
  • Abdullah Avcı, Trabzonspor'da07 Kasım 2020 Cumartesi 19:17
  • Galatasaray kafilesi Sivas'ta07 Kasım 2020 Cumartesi 18:19
  • Beşiktaş, Şenol Güneş dönemini arıyor07 Kasım 2020 Cumartesi 11:49
  • Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi07 Kasım 2020 Cumartesi 11:45
  • Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak07 Kasım 2020 Cumartesi 10:30
  • Galatasaray, Sivas deplasmanında07 Kasım 2020 Cumartesi 10:29
  • Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak07 Kasım 2020 Cumartesi 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti