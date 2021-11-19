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İç Anadolu Belediyeler Birliği Karadeniz turunda

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İABB tarafından düzenlenen Karadeniz Bölgesi Teknik Gezisi kapsamında, Karadeniz Bölgesi üye belediyelerine teknik gezi gerçekleştirdi. 
İç Anadolu Belediyeler Birliği Karadeniz turunda

3 gün süren gezide Fındıklı, Arhavi, Borçka, Hopa, Ardanuç, Şavşat, Artvin ve Kemalpaşa Belediyelerini ziyaret eden Başkan Yaşar, gezide İABB’nin Encümen Toplantısını da gerçekleştirerek, üye belediyelerden gelen talepleri değerlendirdi.

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“Tüm belediyelere eşit mesafede yaklaşıyoruz”

Ziyarette Belediye Başkanları ile fikir alışverişinde bulunan Yaşar, “İABB olarak üye belediyelerimize elimizden gelen desteği eşit olarak veriyoruz. Üye belediyelerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklerine göre belirliyor ve karşılamaya çalışıyoruz. Bu sebeple zaman zaman bu şekilde geziler yaparak üye belediyelerimizin ihtiyaçlarını yerinde inceliyoruz. Birliğimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

“Benim dünyamda kavga yok, barış var”

Misafirperverliğinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür de eden Başkan Yaşar, “Bizleri çok güzel ağırladılar. Birliğe üye olan tüm belediyelere eşit mesafede yaklaşıyoruz. Birliğimizi daha iyi noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyor ve imkansızlıklar içerisindeki belediyelere en büyük desteği veriyoruz. Benim dünyamda kavga yok, barış var. Burada da siyaset değil, iş yapacağız” diye konuştu.

Yaşar, belediye ziyaretlerinde tabiat harikası Şavşat ve Borçka Karagöllerini de gezdi. 

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