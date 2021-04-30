  • BIST 1.401
  • Altın 469,150
  • Dolar 8,2386
  • Euro 9,9741
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Ankara dahil yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yemen'deki patlamalarda 5 çocuk yaşamını yitirdi30 Nisan 2021 Cuma 09:20
  • Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı30 Nisan 2021 Cuma 09:20
  • İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu30 Nisan 2021 Cuma 09:19
  • İsrail'de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü30 Nisan 2021 Cuma 09:19
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Sunumumuz ve yeni fikirlerimiz dünya basınında yer buldu30 Nisan 2021 Cuma 09:18
  • İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Ankara'da sağanak bekleniyor30 Nisan 2021 Cuma 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Nisan 2021 Cuma 09:10
  • İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de30 Nisan 2021 Cuma 09:09
  • Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek30 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor29 Nisan 2021 Perşembe 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti