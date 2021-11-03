  • BIST 1.538,700
  • Altın 553,31
  • Dolar 9,6873
  • Euro 11,2215
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.
İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde Karaman ve Konya'nın batısı dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik bu yıl Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi03 Kasım 2021 Çarşamba 10:10
  • FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:08
  • Trabzon-Diyarbakır arasında uçak seferleri başladı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:05
  • Türkiye, Kabil'de hastaneye yapılan terör saldırılarını kınadı03 Kasım 2021 Çarşamba 09:58
  • Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti03 Kasım 2021 Çarşamba 09:37
  • Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Türkiye-Azerbaycan yatırımları iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecek03 Kasım 2021 Çarşamba 09:35
  • Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu03 Kasım 2021 Çarşamba 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Kasım 2021 Çarşamba 09:22
  • Türkmen öğrenciler Ankara’da buluştu03 Kasım 2021 Çarşamba 00:09
  • Bakan Koca: Salgın okulların kapanma nedeni olmayacak02 Kasım 2021 Salı 23:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti