  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 06.00-23.59 saatleri arasında Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu13 Aralık 2020 Pazar 15:22
  • Sağanak ve kuvvetli rüzgarla Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü13 Aralık 2020 Pazar 15:21
  • Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor13 Aralık 2020 Pazar 15:20
  • Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı13 Aralık 2020 Pazar 15:19
  • Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti13 Aralık 2020 Pazar 14:38
  • TC kimlik numarası kullanılarak adına test yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı13 Aralık 2020 Pazar 14:28
  • Köpeğini saatlerce araçta bıraktı, gazetecileri tehdit etti13 Aralık 2020 Pazar 14:27
  • Antalya'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı13 Aralık 2020 Pazar 14:18
  • İstanbul Valiliğince evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor13 Aralık 2020 Pazar 14:17
  • Kızılay gönüllüleri Kovid-19 kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı13 Aralık 2020 Pazar 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti