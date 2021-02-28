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İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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