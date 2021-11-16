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İç çamaşırında 300 gram eroinle yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

BOLU'da, iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanan Abdullah Ö. (33), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
İç çamaşırında 300 gram eroinle yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Olay, 13 Eylül 2020 tarihinde meydana geldi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında 'Sezar', Abdullah Ö.ye tepki verdi. Abdullah Ö.'nün iç çamaşırında 6 parça halinde 291,56 gram eroin ele geçirildi. Tutuklanan Abdullah Ö. hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Abdullah Ö. ve avukatı katıldı. Avukatının savunmasının ardından son sözü sorulan Abdullah Ö., uyuşturucu ticareti yapma kastı olmadığını savunarak, "Bu maddeyi kullanmak için yanımda bulundurdum. Kullanımının kolay olması için paketler halinde muhafaza ediyordum. Cezaevindeyken babamı kaybettim. Annem de rahatsızdır. Bu hususlar göz önünde alınarak beraatimi, aksi durumda ceza ile birlikte tahliyemi talep ederim" dedi. 

Mahkeme heyeti, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının kullanım sınırları üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Abdullah Ö.'nün 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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