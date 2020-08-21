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İç güvenlik operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırılmıyor

Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 506'sı PKK, 186'sı DEAŞ, HTŞ ve El Kaide, 19'u ise sol terör örgütlerine mensup toplam 711 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırılmıyor

Yurdun dört bir yanında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarıyla teröristleri adeta çembere alan polis, jandarma ve güvenlik korucuları, terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik yılbaşından bugüne kadar 65 bin 929'u kırsal, 10 bin 306'sı şehir operasyonu olmak üzere 76 bin 235 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 542'si PKK, 11 bin 67'si FETÖ, 1346'sı DEAŞ ve 336'sı sol terör örgütleriyle irtibatlı olmak üzere 17 bin 291 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2 bin 902'si tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 142 terörist ölü, 360 terörist sağ ele geçirildi, 209'u teslim olmak üzere 711 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 506'sının PKK, 186'sının DEAŞ, HTŞ ve El Kaide, 19'unun ise sol terör örgütlerine mensup oldukları tespit edildi.

66'sı sözde üst düzey
Söz konusu teröristlerden 3'ü kırmızı, 2'si mavi, 1'i yeşil, 17'si turuncu, 39'u gri kategoride olmak üzere 62'sinin aranan teröristler listesinde olduğu, 4 teröristin ise herhangi bir renk kategorisinde olmamasına rağmen sözde üst düzey olduğu belirlendi.

Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 514 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda, 579 silah, 266 mayın ya da el yapımı patlayıcı, 378 el bombası, 26 ton 922 kilogram patlayıcı madde ve 67 bin 938 mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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