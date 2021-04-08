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İç ve batı bölgelerde bu geceden itibaren zirai don bekleniyor

Ülkenin iç ve batı bölgelerinde bu geceden itibaren 13 Nisan sabah saatlerine kadar zirai don bekleniyor.
İç ve batı bölgelerde bu geceden itibaren zirai don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, 13 Nisan sabah saatlerine kadar Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski öngörülüyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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