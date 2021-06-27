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İçerde sebze dışarda çiçek 

Keçiören Ovacık Mahallesi’nde bulunan 2 bin 880 metrekarelik akıllı seranın etrafında bulunan 3 bin metrekarelik alana vatandaşın rahatlıkla kullanabilmesi için meyve bahçesi kuruldu. 
İçerde sebze dışarda çiçek 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediyeye ait serayı geliştirdiklerini ve bu tesisten vatandaşın da yararlanması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Altınok, “Akıllı seramızın içinde sebze dışında ise çiçek ve fidan üretiyoruz. Sera etrafına inşa ettiğimiz yürüyüş yolu ise sporseverleri misafir ediyor. Ayrıca seramızın yanına bir de meyve bahçesi kurduk. Bahçemiz meyve vermeye başladığında önümüzdeki yıllarda vatandaşımızın istifadesine sunacağız.” dedi.

img-20210625-wa0051.jpg“DALINDAN KOPAR, TÜKET”

Seranın çok amaçlı bir şekilde kullanılması için belediyenin mimar ve mühendisleri tarafından alternatif projeler üretildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizdeki parkların bitki ihtiyacını seradan karşılıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimi teşvik etmek için burada sebze fidesi üretiyoruz. Ziraat mühendislerimizin sürekli mesai harcadığı bu tesisimizi vatandaşımızın yararına olacak şekilde geliştirdik ve bir de meyve bahçesi kurduk. Meyveler yetişmeye başlayınca spor yapan vatandaşlarımız meyveleri dalından kopararak yeme imkâna sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.
 

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