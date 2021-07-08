  • BIST 1.386,720
  • Altın 506,61
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

İçerisi eksi 5, dışarısı 40 derece

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazıları ise Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar dünyasında eksi 5 derecede kar topu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı.
İçerisi eksi 5, dışarısı 40 derece

Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler, denize akın ediyor.
Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar dünyasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kar topu oynayarak buzdan yapılmış heykellerin yanında fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

 
Konya'dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Osman Olgun, "Dışarıda 40 derece sıcak var. Biz burada eksi 5 derecede montla, karda kaymanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarım ile birlikte geldim. Onlar eğlenirken ben de buzdan heykelleri inceledim" dedi.

080720210950582346692.jpg

Osman Olgun'un kızı Ayşe Olgun da sıcaktan bunaldığını anlatarak, "Burada üşüdüm. Ama çok eğleniyorum. Yaz ortasında buz üzerinde kaymanın tadını çıkardım" diye konuştu.
Soğukluğun yaz kış eksi 5 derece olduğunu söyleyen işletme müdürü Murat Selek, "Dışarıdaki sıcağı burada hissetmek mümkün değil. Turistlere içeri girmeden önce mont veriyoruz. İçerde bulunan buzdan heykeller oldukça ilgi çekiyor. Kayak pistlerimiz bot üzerinde kayıp eğlenen turistlerle dolup taşıyor. Kış aylarında dağda kayak yapanlar, yaz gününde burada kayarak eğleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçerisi eksi 5, dışarısı 40 derece08 Temmuz 2021 Perşembe 09:57
  • Tarihi Cebeci İnönü Stadı'nda yıkıma başlandı08 Temmuz 2021 Perşembe 09:47
  • Yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı08 Temmuz 2021 Perşembe 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti08 Temmuz 2021 Perşembe 09:38
  • Yerli aşı 'Turkovac' ile ilgili heyecanlandıran açıklama! 'Seri üretime hazırız'08 Temmuz 2021 Perşembe 09:36
  • Erdoğan: Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmek08 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • Kayıp hurdacı ölü bulundu08 Temmuz 2021 Perşembe 09:31
  • Başakşehir'de Sanayiciler Sitesi'nde patlama08 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
  • 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi08 Temmuz 2021 Perşembe 09:26
  • Meteorolojiden 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı08 Temmuz 2021 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti