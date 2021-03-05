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İçi boş ekmekler tepki çekiyor

Başkent’te ekmek zammı tartışmaları sürerken, son günlerde bazı ekmeklerin içinin boş çıkması vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, “Ekmekte gramaj oyunu mu yapılıyor?” sorusunu sorarak, konunun araştırılmasını talep etti. 
İçi boş ekmekler tepki çekiyor

Başkent’te geçtiğimiz günlerde ekmeğe gelen zam vatandaşların tepkisini çekmiş tartışmalara neden olmuştu. Ankara Valisi Vasip Şahin, ekmek zammına ilişkin bir noktada mutabık kalınmazsa yargıya gideceklerini dile getirmişti. Bu tartışmalar sürerken şimdi de ekmeklerin içi boş çıkması vatandaşları tedirgin etti. Bazı ekmeklerin içinin boş olması, “ekmekte gramaj oyunu mu yapılıyor” sorusunu akıllara getirdi. 

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YÜZDE 16 ZAM YAPILMIŞTI
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile fırıncıların koronavirüs salgınından dolayı daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını söylemişti. Alnıaçık, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi" diyerek aldıkları kararı böyle duyurmuştu.

VALİ ŞAHİN; “İTİRAZ EDECEĞİZ”
Vali Vasip Şahin ise fiyatlandırmanın doğru olmadığını belirtmiş ve tepkisini şu sözlerle dile getirmişti, “Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre doğru fiyatlandırma değil. Toplantıya çağırdık bugün ve yarın 2 toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz, yani ekmek fiyatına itiraz edeceğiz. İlk tespitlerimize göre şu an bu zamma ihtiyaç görünmüyor. Tabii oturup onların da bu konudaki savunmalarını dinleyeceğiz, tartışacağız. Ona göre bir karara varacağız.”

TARTIŞMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde bazı ekmeklerin içinin boş çıkması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Vatandaşlar içi boş çıkan ekmeklerin fotoğraflarını gazetemize göndererek konunun araştırılması istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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