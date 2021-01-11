  • BIST 1.543
  • Altın 442,240
  • Dolar 7,4503
  • Euro 9,0793
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 4 °C
»

İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar

Adana’da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar

Olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti. Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIĞA KARIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin’de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, “Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok” diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
  • Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu11 Ocak 2021 Pazartesi 09:30
  • Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı rahatlatacak yolda çalışmalar sürüyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
  • Erkek arkadaşının yüzüne asit attığı Berfin: Cezalar artarsa, suça meyil azalır11 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • Mimar Sinan’ın eseri caminin restorasyonunda sona gelindi11 Ocak 2021 Pazartesi 09:25
  • Japonya’da halkın yüzde 80’i olimpiyatların iptali ya da ertelenmesini istiyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • Ürdün: İsrail, Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazılarını derhal durdurmalı11 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz' mesajı11 Ocak 2021 Pazartesi 09:13
  • Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor11 Ocak 2021 Pazartesi 09:12
  • Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov: Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız11 Ocak 2021 Pazartesi 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti