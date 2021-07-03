İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, haziran ayında kırsalda 11 bin 914, terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik de 1456 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirterek operasyonlarda 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 Temmuz itibarıyla normalleşme dönemine girildiğine işaret ederek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda hassasiyet göstermeye devam etme çağrısında bulunan Çataklı, aşı uygulamalarının da etkisiyle sıkıntılı günlerin artık geride kalması temennisinde bulundu.

Terörle mücadelenin, Türkiye'ye silah doğrultmuş başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütleri tamamen bitirilinceye ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizen Çataklı, "etkisiz hale getirilme" kavramı ile ilgili geçen günlerde şaşırtıcı bir manipülasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu kavrama açıklık getiren Çataklı, "Bir köşe yazarı, bizim daha önce 'etkisiz hale getirildi' olarak duyurduğumuz bir teröristin itirafçı olmasını bir çelişki olarak yansıtmış, bunun ölü olması gerektiğini ifade etmiş. Devletin terör terminolojisinde etkisiz hale getirilmiş terörist, ölü, yaralı veya teslim olmuş terörist demektir. Yani eylem yapamayacak durumdadır." bilgisini paylaştı.

Bazen basın açıklamalarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının verildiğini, detaylarında ise ölü, yaralı ve teslim sayısının paylaşıldığını aktaran Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkisiz hale getirilmiş terörist mutlaka ölü terörist olmalıdır diye bir iddiada bulunmak, buradan kurumlarımızı suçlayıcı bir neticeye ulaşmaya çalışmak bizim açımızdan iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Üzücü olan şudur; Türkiye terörle mücadele ediyor, birileri de terörle mücadeleyle mücadele ediyor. Eğer bir çelişki varsa bize göre buradadır. Kendini bu ülkeye ait hisseden hiç kimsenin bu ülkenin terörle mücadelesine gölge düşürecek, bu mücadeleyi veren kurumların moralini bozacak veya şevkini kıracak tavırlar içinde bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemizin jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla, silahlı kuvvetleriyle verdiği bu mücadeleden rahatsız olan dış mihrakların, mahfillerin varlığı elbette bizlerin malumu ancak içeriden bazı insanları bu mahfillerin yanında görmek bizleri üzmektedir."

Haziranda 92 terörist etkisiz hale getirildi

Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Haziran ayında 4'ü büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 11 bin 914 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da 1456 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde yeşil kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 2 ve gri kategoride aranan 4 olmak üzere toplam 7 üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen 92 teröristten 25'i ölü, 46'sı sağ ve 21'i de gerek jandarmamıza gerekse emniyetimize teslim şeklinde gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerden 65'i PKK/KCK, 26'sı DEAŞ, 1'i ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'dan 601, FETÖ'den 1709, DEAŞ'tan 307, sol terörden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 401'i adli makamlarca tutuklanmıştır."

İlkbahar-yaz operasyonlarında 54 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, haziran ayında yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 29 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 64'ü ağır ve uzun namlulu 112 silahın, 12 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 26 el bombası, geçen aya göre yüzde 451 artışla 2 ton 21 kilogram patlayıcı madde ile 18 bin 137 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Haziran ayında toplam 12 terör eyleminin engellendiğini belirten Çataklı, "15 Nisan'da başlayan ve 1 Ekim'e kadar sürecek ilkbahar-yaz operasyonlarında şimdiye kadar 287 barınma alanına yönelik 4 bin 821 operasyon yapılmıştır. Ekim ayına kadarki hedef operasyon sayımız ise 9 bin 630'dur. 15 Nisan'dan bugüne kadar icra edilen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirilmiş, 308 sığınak, depo, barınak imha edilmiş, 151'i ağır ve uzun namlulu 171 silah, 105 el bombası, 103 adet mayın/EYP, 2 ton 444 kilogram patlayıcı, 28 bin 462 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Çataklı, 15 aydır devam Eren Operasyonları kapsamında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 115 iş birlikçinin yakalandığını, 850 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 264 silah, 187 mayın/EYP, 381 el bombası, 662 kilogram patlayıcı ile 66 bin 631 mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17 bin 626 operasyon düzenlendi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Çataklı, Türkiye'nin bu mücadeledeki başarısının Avrupa Birliği ve BM tarafından yayımlanan raporlarda da yer aldığına, uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerdeki düşüşün ortada olduğuna dikkati çekti.

Çataklı, dünyada sentetik ve doğal uyuşturucu madde üretimi ile sentetik uyuşturucu çeşitlerinin büyük bir hızla arttığına, uyuşturucunun en büyük tacirlerinin de terör örgütleri olduğuna işaret etti.

Terör örgütü PKK'nın bu sektörün "ana holdingi" konumunda bulunduğunu vurgulayan Çataklı, "Bir yandan güney sınırlarımızın altındaki istikrarsızlık ve terör ortamı bir yandan uyuşturucu arzının gelişmesi doğal olarak Türkiye üzerindeki uyuşturucu baskısını artırmaktadır. Bunun sorumlusunu aramak isteyenler PKK'ya destek verenlerin peşine düşmelidir. Herkes bilmelidir ki PKK aynı zamanda bir uyuşturucu ticareti örgütüdür. Avrupa uyuşturucu piyasasının da neredeyse tamamına yakını PKK'nın elindedir. Bu bilgi yabancı raporlarda da yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik haziran ayında gerçekleştirilen 17 bin 626 operasyonda, 22 bin 986 kişi gözaltına alınmış, 1686 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Operasyonlarda 1 ton 796 kilogram esrar, 60 kilogram skank, geçen aya göre yüzde 39'luk artışla 1 ton 844 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 246 kilogram bonzai, 192 kilogram metamfetamin, 111 bin 911 adet ecstasy, geçen aya göre yüzde 608'lik artışla 540 bin 985 adet captagon, geçen aya göre yüzde 1176'lık artışla 1 milyon 934 bin 491 adet sentetik ecza ve yine geçen aya kıyasla yüzde 218'lik artışla 34 milyon 971 bin 427 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bu arada 21 Haziran'da Hollanda'da yakalanan 145 kilogram kokainin istihbaratının tarafımızdan verildiği bilgisini de paylaşmak isterim."

UYUMA uygulamasının indirilmesi sayısının 439 bin 400'e ulaştığını, buraya 32 bin 68 ihbar geldiğini söyleyen Çataklı, "Çalışmalarımız sayesinde 2016'da doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 66 azalışla 314'e düşmüştür." dedi.

Siber suçlarla mücadelede 4 bin 817 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, asayiş olaylarında Haziran 2020'ye kıyasla Haziran 2021'de kapkaçın 215'ten yüzde 27 azalışla 156'ya, yan kesiciliğin 756'dan yüzde 30 azalışla 529'a, otodan hırsızlığın 2 bin 282'den yüzde 21 azalışla 1815'e, oto hırsızlığının 569'dan yüzde 14 azalışla 487'ye, evden hırsızlığın ise 4 bin 868'den yüzde 9 azalışla 4 bin 433'e gerilediğini aktardı.

"Üç büyükşehirde haziran ayında günlük ortalama evden hırsızlık olayları İstanbul'da 24, İzmir'de 6, Ankara'da 2 olarak gerçekleşmiştir." diyen Çataklı, şöyle devam etti:

"Siber suçlarla mücadeleye yönelik olarak 2021 yılı haziran ayında 11 bin 324 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 4 bin 817 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 80 şüpheli de bu çerçevede gözaltına alınmıştır.

Kaçakçılık ile mücadelede haziran ayında gerçekleştirilen 1544 operasyonda 2 bin 443 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 36'sı adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda, geçen aya oranla yüzde 146 artışla 613 bin 736 litre kaçak akaryakıt, 70 bin 721 litre de kaçak alkollü içki, geçen aya göre yüzde 247 artışla 1 milyon 423 bin 901 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

- Haziranda aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında 23 kadın yaşamını yitirdi

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla sürdürdüklerini, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan görevleri de gerçekleştirmek için yoğun bir gayretin içerisinde olacaklarını vurguladı.

Çataklı, "Haziran ayı içerisinde milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında maalesef 23 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibarıyla hayata geçirilen, sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında 2 milyon 372 bin 595 indirme sayısına ulaştık. Uygulama ile bugüne kadar 159 bin 762 ihbar alındı. Bu vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetinin oldukça arttığını da gösteriyor. Yine elektronik izleme merkezimiz tarafından bugüne kadar 289 vakanın takibi yapılmış, halen 225 vakanın takibi devam ediyor. Bugüne kadar 'elektronik kelepçe' tedbir kararı verilerek yakın takibi yapılan vakalarda herhangi bir kadın cinayeti meydana gelmemiştir." dedi.

14 bin 115 düzensiz göçmen, 745 organizatör yakalandı

Haziranda düzensiz göç ile mücadelede, 1651'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 115 düzensiz göçmen ve 745 organizatörün yakalandığını bildiren Çataklı, "Ülkemizden ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 448 bin 649'ken bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 685 bin 839 kişidir." diye konuştu.

Çataklı, Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğinin sıkı bir biçimde sağlanması için şimdiden tedbirleri almaya başladıklarını belirterek, "2021 yılı haziran ayında meydana gelen 182 ölümlü trafik kazasında maalesef 228 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 16 bin 958 yaralanmalı trafik kazasında 25 bin 299 kişi yaralanmış, 29 yaya olay yerinde hayatını maalesef kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, yola çıkacak vatandaşlara kurallara uyma konusundaki hassasiyetlerini artırma, dikkatli yolculuk yapma uyarısında bulundu.